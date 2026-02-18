１８日、男子スロープスタイル決勝で優勝を決め、喜ぶ蘇翊鳴。（リビーニョ＝新華社記者／王鵬）【新華社リビーニョ2月18日】ミラノ・コルティナ冬季五輪は18日、スノーボード男子スロープスタイル決勝が行われ、中国の蘇翊鳴（そ・よくめい）が金メダルを獲得した。１８日、男子スロープスタイル決勝で、試合中に喜ぶ蘇翊鳴。（リビーニョ＝新華社記者／王鵬）１８日、男子スロープスタイル決勝で、試合中に喜ぶ蘇翊鳴。（リビ