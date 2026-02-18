【ニューヨーク共同】18日のニューヨーク外国為替市場の円相場は午前8時40分現在、前日比54銭円安ドル高の1ドル＝153円77〜87銭を付けた。ユーロは1ユーロ＝1.1829〜39ドル、182円01〜11銭。米長期金利が上昇傾向となり、日米金利差の拡大を意識した円売りドル買いが優勢となった。