ミラノ・コルティナオリンピックのスノーボードは１８日の男子決勝で、長谷川帝勝（たいが）（ＴＯＫＩＯインカラミ）が１回目に８２・１３点をマークし、銀メダルに輝いた。この種目では男女通じて日本勢初のメダル獲得となった。木俣椋真（ヤマゼン）は１１位に終わり、男子ビッグエアの銀に続くメダル獲得はならず。蘇翊鳴（中国）が８２・４１点で優勝した。木俣は１１位で、ビッグエアに続くメダルは逃した。２回目はバラ