今季限りでマンチェスター・ユナイテッドを退団することが明らかになっているブラジル代表MFカゼミロ。マンUでは浮き沈みのあるキャリアだったが、ここにきてなお外せない選手となっており、その存在感の大きさをマイケル・キャリック暫定監督体制でも見せつけている。そんなカゼミロの後釜を、マンUはどうすべきなのだろうか。候補とされる選手はすでに多く挙がっている。ブライトンMFカルロス・バレバ、ノッティンガム・フォレス