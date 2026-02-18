16日にラ・リーガ第24節でジローナと対戦したバルセロナは、1-2と敗北を喫してしまった。先制したところまでは良かったが、62分に同点弾を決められた。それを決めた選手は、フランス人MFトマ・レマルだ。仏『Foot Mercato』は、世界がレマルのことを忘れていたのではないかと取り上げている。レマルはモナコで知名度を上げた選手であり、フランス代表メンバーとして2018W杯優勝を経験している。主力ではなかったが、レマルもW杯優