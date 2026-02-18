エドゥアルド・カマヴィンガやヨシュコ・グヴァルディオル、ライアン・グラフェンベルフなど2002年世代のスター選手たちがビッグクラブでしのぎを削る中、彼らとともに将来を嘱望されながらも結果を残せずにもがいているのがレイニエル・ジェズスだ。2020年に18歳の若さでレアル・マドリードへ加入した逸材は、185cmと長身ながら巧みなテクニックと高い得点力を併せ持ち、“カカー2世”とも称された。銀河系軍団へ加わると、同年夏