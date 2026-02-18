OBであるエマニュエル・プティ氏は今シーズン、アーセナルがプレミアリーグなどのタイトル獲得を祝うだけではなく、バロンドール受賞者も古巣から出るかもしれないと期待を寄せているようだ。現在プレミアリーグで首位を走り、カラバオカップでは決勝進出、さらにFAカップとCLでも順調な歩みを見せているアーセナル。怪我人が増えてきたことは現在の懸念点ではあるものの、今シーズンは悲願のタイトル獲得へ準備万端だと考えられて