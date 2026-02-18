プレミアリーグ、カラバオカップ、FAカップ、CLと4つのコンペティションでタイトル獲得を目指しており、今シーズンは悲願達成に向けて期待も高まっている。そんななか、元マンチェスター・ユナイテッドのウェイン・ルーニー氏がアーセナルについて『Sky Bet』の「The Overlap Fan Debate」にて、クラブOBやファンの態度やコメントを懸念していると話した。「アーセナルには、全てを託せるようなワールドクラスのスーパースターがい