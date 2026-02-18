オリンピックのスノーボード男子スロープスタイルで、長谷川帝勝選手が銀メダルを獲得し、地元の愛知県岩倉市も歓喜に沸きました。長谷川選手の地元・岩倉市ではパブリックビューイングが開かれ、同級生などおよそ500人が声援を送りました。予選9位の長谷川選手は1回目のランをミスなく滑り切り、82.13の高得点をマークし2位につけると、そのまま順位を落とさず、銀メダルを獲得しました。会