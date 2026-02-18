成年後見制度の利用者は警備員に就けないとしていた警備業法の「欠格条項」が憲法に違反するかが争われた訴訟の上告審判決で、最高裁大法廷（裁判長・今崎幸彦長官）は１８日、条項を「違憲」とする初判断を示した。最高裁が法律の規定を違憲としたのは戦後１４例目。一方、１、２審が認めた国の賠償責任は否定し、原告の請求は棄却した。（中川慎之介、中村俊平）裁判官１５人のうち９人の多数意見。５人は「国に賠償を命じる