男子団体スプリント・フリーで金メダルを獲得したノルウェーのヨハンネスヘスフロト・クレボ（右）ら＝テーゼロ（共同）18日の五輪距離男子団体スプリントでノルウェーを3連覇に導いたクレボは、冬季五輪史上最多としている通算金メダル数を10に伸ばした。今大会、ここまで行われた全5種目を制覇し「信じられないほど大きな喜びを感じる」と実感を込めた。各国の競り合いとなった最後の周回は、終盤の上り坂でスパート。後続を