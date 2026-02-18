高市総理は、今夜開かれた記者会見で、3月に予定するアメリカのトランプ大統領との会談に関して、「信頼関係を一層強固なものとする」と述べたうえで、「安全保障、経済、文化など、あらゆる分野で日米関係を強化していくことを確認したい」と強調しました。