◆ミラノ・コルティナ五輪▽スノーボード（１８日・リビーニョ・スノーパーク）【リビーニョ（イタリア）１８日＝宮下京香】スノーボード男子スロープスタイル（ＳＳ）の決勝が行われ、２３年世界選手権金メダルで初出場の長谷川帝勝（たいが、２０）＝ＴＯＫＩＯインカラミ＝が８２・１３点で銀メダルを獲得した。試合後は「メダルをとったら言おうと思っていた」とし、五輪直前に左膝を故障していたことも明かした。「練習