佐賀県警小城署は18日、小城市の60代男性が交流サイト（SNS）を使った投資詐欺に遭い、650万円をだまし取られたとして、防犯メールで警戒を呼びかけた。署によると、2025年10月中旬ごろ、被害者がSNSの投資に関する広告を見つけ、同広告を通じて知り合った人物らから投資アプリのインストールや投資の運用費の送金等などを指示された。さらに「もし追加で250万円をご検討いただければ、全体の資金規模は500万円に近づきます」