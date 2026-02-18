静岡県西伊豆町で交通取り締まり中の警察官を殴打して職務を妨害した疑いで、76歳の漁師の男が逮捕されました。 公務執行妨害の疑いで逮捕されたのは西伊豆町田子の漁師の男（76）です。 警察によりますと、男は2月18日午前11時頃、西伊豆町田子で車を運転中に一時停止の指定場所で車を停止させずに通過し、違反を確認した男性警察官（47）に駐車場で話を聞かれていました。 その際、警察官の腹部を1回殴り、警察官の職務を妨害