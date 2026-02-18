V・ファーレン長崎が18日にクラブ公式X(@v_varenstaff)を更新し、キャプテンのMF山口蛍が『BMW X5』と車両サプライ契約を締結したと発表した。これはオフィシャルパートナーである松藤グループとのアクティベーション企画として実現。クラブは写真とともに「蛍さんの新たな"Car Life" 今後の展開に注目していて下さい」とPRしている。ファンからは「やばいかっこよ」「羨ましいなー」などの声が上がった。現在35歳の山口は