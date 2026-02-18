爆発があった花火や爆竹を販売する専門店＝18日、中国湖北省襄陽市（新華社＝共同）【北京共同】新華社電によると、中国湖北省襄陽市にある花火や爆竹を販売する専門店で18日、爆発があり、12人が死亡した。江蘇省連雲港市でも15日に花火や爆竹の爆発が原因で8人が死亡、2人が負傷した。中国は15〜23日が春節（旧正月）の連休中。花火や爆竹で春節を祝う風習がある。湖北省の店の焼失面積は約100平方メートルで、関係当局が爆