新日本プロレスとメキシコ・ＣＭＬＬによる合同シリーズ「ファンタスティカマニア」が１８日の代々木大会で開幕。タッグトーナメント１回戦ではミスティコ＆マスカラ・ドラダがウルティモ・ゲレーロ（５３）＆ＳＨＯ（３６）に勝利した。ミスティコ＆ドラダの「スカイチーム」は、この日のメインイベントに出陣。２人同時のトペ・スイシーダ、旋回式プランチャを決めるなど華麗な空中殺法で観客を魅了した。ＳＨＯのラフファイ