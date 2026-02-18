ガーミンジャパンは2月18日、京都四条河原町の百貨店「京都高島屋S.C.」にブランド直営店「ガーミンストア京都」を開設すると発表した。オープン日は3月4日。ガーミンストア京都（イメージ図）ガーミン直営の新店舗「ガーミンストア京都」は、四条河原町交差点近くで65年以上にわたり地元に愛される高島屋京都店の次世代施設「京都高島屋S.C.」内専門店ゾーン「T8」にある専門ショップの1つとして開店する。フラッグシップモデル「