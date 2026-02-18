J:COMは2月17日、集合住宅を対象とした高速光回線インターネットサービスの新ブランド「J:COM 光 Direct」を発表した。入居者宅内まで光回線を直接引き込む方式（FTTH）に対応し、最大10Gbpsまでの高速光通信と宅内の無線LANをWi-Fi 7対応とすることで、安定した高品質な通信環境の提供を目指すとしている。集合住宅向け光インターネットサービスの新ブランド「J:COM 光 Direct」○J:COM NETのFTTH化／Wi-Fi 7対応を踏まえて新ブラ