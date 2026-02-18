◆第７６回ダイヤモンドＳ・Ｇ３（２月２１日、東京競馬場・芝３４００メートル）追い切り＝２月１８日、美浦トレセン第７６回ダイヤモンドＳ・Ｇ３（２月２１日、東京）でステイヤーズＳからの２連勝を狙うホーエリートは、美浦・Ｗコースで重賞馬の貫禄を示す動きを見せた。レース当該週は戸崎圭太騎手がまたがり、６ハロン８３秒１―１２秒３。先行したラファールドール（５歳２勝クラス）を楽々と抜き去って先着した。見届