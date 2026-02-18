合わせやすさから、つい黒バッグを選んでしまう……。そろそろ気分を変えたいなら、今シーズンのトレンドカラーとして注目されている「ブラウン」がおすすめです。黒よりも柔らかな雰囲気をまとって、上品な華やかさを与えられるブラウンバッグは、冬コーデの地味見え回避にも一役買ってくれそう。今回は【ZARA（ザラ）】から、おすすめのブラウンバッグをピックアップして紹介します。 気分を一新できそう！