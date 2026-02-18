高市総理はきょう、「高市内閣2.0」と名付けた新内閣の発足にあたって記者会見に臨み、自民党の歴史の中で最多となった議席数の国民の信任に応えていくと決意を語りました。高市総理大臣「本日より『高市内閣2.0』の始動です。先般の総選挙では、高市内閣が掲げる重要な政策転換について、国民の皆様から力強く背中を押していただけたと考えています」高市総理は18日午後10時すぎ、第2次高市内閣の発足に伴い記者会見に臨み、今月