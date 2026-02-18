おにぎりの専門家によると、1つ食べるだけで満腹感も満足感も得られる、いわば「完結型」のおにぎりが台頭してきているといいます。【写真を見る】“完結型”おにぎり 一般的なサイズと重さを比べてみるとおにぎりは“完結型”が定番に？東京・新宿のおにぎり店。看板メニューは、炊きたての白米に、生姜と醤油で煮込んだ牛肉と豚肉のひき肉をたっぷり入れ、とろっとした卵黄を添えた、お月見そぼろおにぎり。豪華な具材が目をひき