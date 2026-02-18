ミラノ・コルティナオリンピックは１８日、フリースタイルスキー・エアリアル女子の予選が行われ、五十嵐瑠奈選手（２１）が出場した。この種目に日本の女子選手が出場するのは２００６年のトリノ大会の逸見佳代さん以来２０年ぶり。兄の晴冬選手（２３）も男子エアリアルに出場予定で、２人をこの舞台に送り出した北の町が盛り上がっている。（デジタル編集部）エアリアルは、キッカーと呼ばれるジャンプ台でストックを使わず