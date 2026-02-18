授業の準備や採点などの業務以外にも、運動会など学校の関連行事、さらには、部活動で休日も引率する場合もあるなど、教職員への過度な負担が問題視され、東京都では、学校における働き方改革を進めている。2025年に東京都が実施した調査によると、1カ月あたり45時間以上の長時間勤務を行った教職員の比率は、公立小学校で33.8％公立中学校で47.7％、都立高校で33.8％だった。学校の運営上、副校長に業務が集中する傾向もあり、小