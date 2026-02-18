任命式と認証式を終え、記念撮影に臨む高市早苗首相（前列右から3人目）と閣僚ら＝18日午後9時22分、宮殿・北車寄高市早苗首相は18日の第2次内閣発足を受け、全閣僚に対して、平和と繁栄を創る「責任ある外交」を展開するよう指示した。日米同盟を基軸に同志国やグローバルサウスと呼ばれる新興・途上国との連携を拡大し、「自由で開かれたインド太平洋」構想を進化させるとも強調した。関係者が明らかにした。指示書には、安