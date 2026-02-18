ミラノ・コルティナオリンピックのカーリングは１７日の女子１次リーグで日本（フォルティウス）はイタリアに６―８で敗れた。日本勢３大会連続のメダル獲得を目指したが、通算１勝６敗となって上位４チームに入れないことが確定し、１次リーグ敗退が決まった。日本女子として８大会連続出場を果たし、３大会連続でのメダル獲得の期待がかかっていた今大会。日本代表として戦ったフォルティウスは、１次リーグの全試合終了を前