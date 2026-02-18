義実家との付き合いは、距離が近いからこそ難しくなることも……。とくに「嫁同士」の関係は、表には出にくい緊張や違和感を抱えやすいものかもしれません。今回寄せられたのは、義弟の嫁に対して強い苦手意識を抱く、長男の嫁である投稿者さんからの声です。一見、愛想がよく完璧な「できる嫁」。しかしその裏側に、居心地の悪さと理不尽さを感じていました。『旦那は長男。義弟はいい人で、その妻は40代。でもいわゆる「あざと可