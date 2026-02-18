不漁が続く浜名湖のアサリですが、漁協は今後1年間、一般の人が浜名湖でアサリをとる行為を禁止すると発表しました。資源回復の見通しが立たないなか、復活に向けて関係者は模索しています。 【写真を見る】「まずは最悪の絶滅を逃れられるところから」浜名湖のアサリを一枚岩で守る まさかの漁獲量ゼロで漁協が苦渋の決断【現場から、】 ＜浜菜坊 岡田謙店主＞ Q. このアサリはどちらの？ 「これは県外のアサリになりますね」