明日は一体どんな1日になるでしょうか？あなたの明日の運勢を、血液型別にみていきましょう！A型の運勢……★★★☆☆健康運が低迷し、疲れやすくなっています。今日は無理をせず休息をとるようにして。簡単な料理をつくると、気分転換にもなっていいようです。B型の運勢……★★★★☆重要な出会いがある暗示。今日初めて会う人には、好印象を与えておきたいので清潔感のある服装を心がけて。個性的なファッションは控え