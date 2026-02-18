フリーアナウンサーの本仮屋リイナ（34）が18日、自身のインスタグラムを更新。家族となって3カ月を迎えた愛犬への思いを記した。本仮屋は「隣にいてくれてありがとう」と愛犬と一緒に横になっているショットを投稿した。愛犬とは「家族になってまだ3ヶ月なんて、うそみたいだ」と振り返り「家の空気を、まあるくしてくれている」と存在の大きさを伝えた。