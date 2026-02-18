ミラノ・コルティナオリンピック、フィギュア女子のショートプログラムに登場した新潟市出身の中井亜美選手。代名詞のトリプルアクセルを成功させるなど会心の演技で首位発進。初出場のオリンピックでメダルを目指します。 日本時間の2月18日朝行われたフィギュアスケート女子のショートプログラム。新潟市出身の中井亜美は第4グループで登場。【中井亜美 選手】「初めてのオリンピックなので、この瞬間