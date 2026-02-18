第2次高市内閣が今夜発足しました。高市総理は、まもなく記者会見を行います。きょう召集された特別国会では、衆・参の本会議で総理大臣指名選挙が行われ、高市総理は第105代内閣総理大臣に選出されました。その後、皇居での高市総理の親任式と閣僚の認証式を経て、第2次高市内閣が発足しました。高市総理は閣僚を全員再任しています。衆議院の解散にあたり、「国論を二分する政策に挑戦したい」と話していた高市総理ですが、この