松本まりかが主演するテレビ東京系ドラマ「元科捜研の主婦（おんな）」第５話が１３日、放送された。育児と家事に専念する元科捜研のエース・詩織（松本）が、新米刑事の夫・道彦（横山裕）とともに事件解決に関わっていく物語。２０日には第６話が放送されるが、ＳＮＳ上では「出演者の１人がやたら島袋寛子に似てるなーって思って見てたら本人だった」「島袋寛子？」「島袋寛子ちゃんってどーしていつも・いつまでも綺麗なの