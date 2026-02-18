元宝塚歌劇団で女優の華雪りら（32）が18日までに、自身のインスタグラムを更新。結婚式の様子を投稿した。「昨年の12月に結婚式を挙げました」と報告。デコルテを大胆に露出した純白のウエディングドレス姿やウエディングケーキショットなどを披露した。「半年かけて2人で準備を進め当日が待ち遠しい気持ちとトラブルなく終えられるかという不安でドキドキそわそわしていましたがゲストの皆さまの顔を見たら不安な気持ちはなく