ミラノ・コルティナ五輪で中国勢がようやく初の金メダルを獲得した。１８日に行われたスノーボード男子スロープスタイル（ＳＳ）決勝で蘇翊鳴が表彰台の頂点に立ち、長谷川帝勝（ＴＯＫＩＯインカラミ）が銀メダルで続いた。自国開催の２０２２年北京五輪で冬季としては史上最多の金メダル９個を獲得したが、この日まで金メダルがなかったことで中国国内のネットＳ上がざわついていた。低迷への批判や、育成システムの問題点を