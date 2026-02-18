これから卵焼きや目玉焼きを作ろうと思っていたのに、卵を割るときに殻が入ってしまってなかなか取れない…。と、そんなイライラを解消できるのが、「卵の殻」を“アレ”で簡単に取れるワザ！ いつも息を止めて苦労していた人も、これならアッという間に取れるので、ストレスが解消されますよ〜。 「スプーン」が大活躍 １.ああ、殻が入ってしまった…。そこで取り出すのがスプーンなのです！ ２.殻をスプーンで捉えて、