◇ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピック スノーボード 男子スロープスタイル決勝(大会13日目/現地18日)スノーボード男子スロープスタイル決勝で銀メダルに輝いた長谷川帝勝選手が、試合後にインタビューに応じました。決勝1回目で長谷川選手は予選と構成を変えて、キャブ1440、最後はダブルロデオ1260を着地させ「82.13」を記録し大きくガッツポーズ、1回目終了時点で2位につけました。しかし、2回目、3回目は得点を伸ばせず、1