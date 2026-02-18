同じタワマンに住むママ友とは、仲良くやれているとと思っていました。しかしネット掲示板に、なぜか我が家の写真と大量の悪口が書き込まれていて…。これは彼女の裏の顔なのでしょうか？ それとも、私を陥れようとする誰かの悪質な罠…？＞＞ 【まんが】ママ友の裏切りはネット掲示板への書き込み(ウーマンエキサイト編集部)