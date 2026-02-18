ボートレース若松の開設73周年記念競走「G1全日本覇者決定戦」は18日の4日目11Rまで予選が行われ、19日の5日目9〜11Rで争われる準優勝戦メンバーが決まった。水面際に詰めかける多くの純地元のファンに雄姿を見せたい。仲谷颯仁（31＝福岡）は予選4走目までオール2連対と活躍を見せていたが、その後の2走は6、5号艇でコースの遠さも響いて見せ場なく5、4着に終わった。「伸びはあります」と舟足自体は戦えるレベルだが「上積