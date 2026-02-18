日本維新の会の吉村代表は18日、高市首相と会談し、新年度予算案の早期成立を目指すことを確認した。高市首相は、新年度予算案の年度内成立を図りたい考えを示しているが、衆議院選挙の実施で予算案の審議入りは例年より1カ月ほど遅れる。高市首相との会談後、取材に応じた吉村代表は、予算委員会での与党の質疑について「与党なんだから、直接聞けばいいやんかって僕は思いますけど」と述べ、質疑時間を減らしてもいいとの考えを