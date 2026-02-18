NBAの2025－26レギュラーシーズンは、現在オールスターブレイク中で、2月20日（現地時間19日、日付は以下同）から公式戦が再開。4月13日まで、全30チームが約半年間をかけて82試合をこなしていく。 その後、各カンファレンスの7位から10位でレギュラーシーズンを終えた4チーム（計8チーム）が、第7、第8シード獲得をかけて「プレーイン・トӦ