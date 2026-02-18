【その他の画像・動画等を元記事で観る】 Da-iCEの花村想太がソロアーティスト「SOTA HANAMURA」としてリリースした新曲「Me.exe」のダンスプラクティス映像を公開した。 ■エネルギッシュでキレのあるダンスを披露 2月6日に配信リリースされた本楽曲は、SOTA HANAMURAとしてリリースした初となる楽曲で、Da-iCE「TAKE IT BACK」も手掛けたプロデューサーのstyが書き下ろした、重いビ}