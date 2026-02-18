台湾メディアの中時新聞網は17日、日本でラーメンを食べる際のマナーが論争を呼んだと報じた。記事は、「日本は台湾人に最も人気のある旅行先であり、その中でも最も印象深い食べ物といえばラーメンで、訪日観光客は旅の途中で必ず1杯は食べると言っても過言ではない」と前置きした上で、「達人」を自称するユーザーの投稿を紹介した。記事によると、SNSのフォロワー数1万を数える同ユーザーは「日本でラーメンを食べに行く初心者