女優の瀬戸朝香（49）が18日、自身のインスタグラムを更新。髪の毛を15センチ切り、カラーをダークトーンにした新ヘアを披露した。瀬戸は「とあるお仕事に向け髪をダークトーンにして15センチほど切りました」と黒縁メガネをかけた姿で新ヘアを披露した。また「15センチだけど私にとっては結構切った感ありあり」と新ヘアに好感触なことを記した。この投稿にフォロワーからは「すっごく素敵」「落ち着いた髪色も素敵」「か