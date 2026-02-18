17日（火）、V.LEAGUE MEN WEST（Vリーグ男子西地区）の奈良ドリーマーズが、21日（土）に行われるホームゲーム後にバレーボール教室を開催すると、クラブ公式SNSで発表した。 本試合はFSS35スポーツアリーナで開催され、現在8勝12敗で西地区5位の奈良と5勝17敗で同8位につけているトヨタＳＨが対戦する。 今季5回目となるホームゲーム後のバレー