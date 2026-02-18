初回に適時二塁打を放ち、送球の間に三塁に進んで笑顔を見せる筒香（右）＝宜野湾市横浜ＤｅＮＡの春季キャンプ第４クール２日は１８日、沖縄県宜野湾市のユニオンですからスタジアム宜野湾でヤクルトとの練習試合が行われ、横浜ＤｅＮＡが８─３で快勝した。打線は筒香と佐野がスタメンで今季初実戦に臨み、「２番・三塁」で出た筒香は一回に先制の適時二塁打を放った。指名打者で出場した松尾は２本の二塁打を含む３安打３打