ミラノ・コルティナ五輪ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート女子ショートプログラム（SP）が17日（日本時間18日）に行われた。中井亜美（TOKIOインカラミ）が78.71点で1位、坂本花織（シスメックス）が77.23点で2位、千葉百音（木下グループ）が74.00点で4位に。日本勢が好発進を決めた。メダル、さらには表彰台独占の期待もかかる中だが、五輪に出ていない選手も含めた日本女子の層の厚さが話題になっている。17歳中