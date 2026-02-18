特別国会が１８日に召集され、国会首相指名選挙が行われた。衆院は自民・高市早苗氏が３５４票の圧倒的多数を獲得。一方で依然与党少数の参院では、１回目投票で高市氏が過半数（１２４）を下回る１２３票に止まり、中道・小川淳也氏との上位２名による決選投票が行われた。関口昌一・参院議長が１回目投票の結果を伝え、誰も過半数を獲得できなかったことを書面を見ながら「得票者の得票数は、いずれも“得票”の過半数に達し